Paura sulla superstrada Sora-Ferentino all'altezza di Castelmassimo nel territorio di Veroli per una famiglia verolana, madre, padre e bambina piccola. Auto in fiamme. È successo intorno alle 17. Fortunatamente l'uomo alla guida di una Ford si è subito reso conto che qualcosa non andava e si è fermato. Sono scesi quindi dal veicolo e in poco tempo si sono sprigionate le fiamme. Sul posto vigili del fuoco per spegnere le fiamme e per la messa in sicurezza, carabinieri e polizia locale. Fortunatamente i tre verolani non hanno riportato conseguenze, ma grande è stato lo spavento.