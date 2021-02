Si è spento Sergio Longo, figura di riferimento in città. Non solo come imprenditore di lungo corso ma anche come appassionato di arte contemporanea. Sua l'idea di condividere le opere collezionate nel tempo, creando nei suoi capannoni il Camusac. Un autentico gioiello nel mondo artistico contemporaneo.

Il sindaco Enzo Salera, lo ricorda così: è stato un personaggio importante del mondo dell'imprenditpria cassinate ma soprattutto verrà ricordato per aver creato a Cassino un museo come il Camusac che viene considerato di altissimo valore a livello nazionale e internazionale.