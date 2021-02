Oggi, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti, sale ancora il tasso di positività, che è del 6,7% mentre ieri era del 5,8%. I nuovi casi registrati sono 17.455, in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 18.916, ma con 323.047 tamponi. In diminuzione consistente il numero dei decessi, 192, a fronte dei 280 di ieri. Nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199).