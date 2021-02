Ennesimo incidente ieri mattina all'incrocio tra via Cesare Balbo e via Cattaneo. Una Clio blu e una Citroen C4 che proveniva da via Cattaneo si sono scontrate. La Citroen ha terminato la sua corsa finendo a sua volta contro un'auto parcheggiata, una Opel.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento.

Per i rilievi di rito è arrivata sul posto una pattuglia della polizia. I residenti si sono spaventati, chi ha un'attività proprio a ridosso dell'incrocio è subito uscito per strada per capire cosa fosse successo. «Questo incrocio è molto pericoloso e la segnaletica è poco visibile», ha commentato uno dei presenti. La richiesta dei residenti della zona alle autorità è di studiare e realizzare al più presto una soluzione che ponga fine ai ripetuti incidenti che si verificano in quel punto