Sorpresi a consumare bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Multati tre pontecorvesi. A sorprendere un uomo di 32 anni, un altro di 44 e una donna di 46 ben oltre le 18, nei pressi di locali pubblici e distributori, sono stati i militari della Compagnia di Pontecorvo. Uno dei sanzionati è stato sorpreso al centro della città fluviale, fuori da un bar. Gli altri due, invece, vicino a un distributore di bibite, sempre in centro.

I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Nicolai e dal tenente Fava impegnati in un mirato servizio finalizzato al rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19 hanno sanzionato per 400 euro sia il primo che la coppia, già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.