Muore dopo un intervento, richiesti accertamenti sulla salma. Sono stati i familiari di Alberto Panaccione, 73 anni di Cassino, a presentare un esposto direttamente in procura per far luce sul decesso.

Il professionista, noto dentista di Cassino, era stato sottoposto a un intervento di routine alle vie urinarie e sembrava che tutto fosse riuscito. Poi, dopo il risveglio, almeno secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe accusato un malore.

La famiglia ha presentato un esposto in procura, dalla dottoressa Marra, per far luce sul caso. Richiesto il sequestro delle cartelle cliniche.