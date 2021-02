Il futuro della Società Ambiente Frosinone si avvicina sempre più velocemente alla transizione energetica. Oggi la Saf avvia il "patto ecologico" con l'acquisto di 2 automobili elettriche e sigla l'inizio del passaggio dell'utilizzo di fonti non rinnovabili a rinnovabili.

Di fatto, vengono consegnate nelle mani dei dipendenti Saf veicoli a emissioni zero, da utilizzare per spostamenti interni ed esterni al perimetro aziendale. Una transizione estesa e verso economie sostenibili, ciò che la Saf ha iniziato nel cambiamento economico circolare un paio di anni fa, che vuole adottare tecniche di risparmio energetico e sviluppo sostenibile.

La scelta aziendale ha voluto la rottamazione di vecchi veicoli sopperendo così, anche in minima parte, all'emergenza smog. Una scelta che va presa di petto, in vista soprattutto degli obiettivi da raggiungere, e delle azioni da mettere in campo. Ricordiamo che Frosinone , secondo il Rapporto di Legambiente 2021 "Mal'Aria di Città" è tra le 60 città che registrano una media superiore ai parametri indicati dall'OMS (PM10 e CO2).

Saf inverte la rotta e richiama all'attenzione l'obiettivo "emissioni zero" del Green Deal Europeo, continuando la sua strategia verso un approccio ambientale e trasversale. L'adozione della filosofia a mente circolare rappresenta una grande scommessa per il futuro, ma vuole essere vista in chiave di opportunità energetica e ambientale.

Il Presidente Migliorelli dichiara "Stiamo realizzando il nostro parco fotovoltaico per il nostro fabbisogno energetico e, nel frattempo, abbiamo voluto rinnovare le nostre vecchie auto con nuovi modelli a zero emissioni. È il segno dei nostri tempi e di ciò che vogliamo per il territorio in cui operiamo."