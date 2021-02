Vandali e ladri in azione sul territorio. Interviene Claudia Angelisanti, rappresentante di Gioventù Nazionale Ferentino movimento Giovanile di Fratelli, la quale esprime solidarietà ai cittadini vittime dei raid e auspica interventi e maggiore attenzione da parte degli enti competenti.

«La situazione deve essere presa in considerazione in maniera seria e tempestiva ed è per questo motivo che come rappresentante di Gioventù nazionale Ferentino mi rendo disponibile ad una collaborazione con gli organi competenti per la risoluzione del problema al fine di non rendere la segnalazione sterile e inconcreta, con il fine ultimo di aiutare e restituire serenità ai nostri concittadini».

Il presidente di Gioventù Nazionale Ferentino rinnova la sua presenza sul territorio questa volta si affianca allo sgomento e alla rabbia dei residenti delle zone colpite dai recenti furti subiti dai cittadini della città gigliata.

«Esprimo la mia più totale solidarietà ai numerosi cittadini per i numerosi e recenti furti dei giorni scorsi, vittime innocenti di tali atti vandalici. La situazione nelle zone periferiche mostra il vero volto, zone abbandonate e costrette a sopperire e subire le conseguenze dei mancati sussidi e aiuti da parte dell'amministrazione comunale. La circostanza risulta surreale, intere comunità attonite e impotenti costrette a subire e restare silenti visto che le richieste da loro presentate vengono gettate nel dimenticatoio in attesa di soluzioni migliori.

Da anni - aggiunge Angelisanti - i residenti richiedono maggiori controlli e maggiore considerazione da parte delle autorità competenti. Segnalo, infatti, che molte delle zone colpite risultano essere prive di illuminazione mancante sulle strade comunali che oltre a causare spiacevoli sorprese ai residenti creano non pochi disagi anche alla viabilità, limitando altrettanto la visibilità di auto e la possibile presenza di malintenzionati».