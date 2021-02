A Sora attualmente i positivi sono 162 e 1550 i cittadini che hanno contratto il covid-19 dall'inizio della pandemia.

Torna a parlare alla sua cittadinanza il sindaco Roberto De Donatis attraverso la pagina social del Comune di Sora. "Viviamo la terza ondata pericolosa e di forte aggressività. E' un periodo più che terribile, ma non dobbiamo cadere nella deriva emotiva, dobbiamo utilizzare al massimo il buon senso dell'intelletto".

Il sindaco ha aggiunto che sul tema " scuola" la situazione è strettamente monitorata. De Donatis ha espresso vicinanza al sindaco Angelo Veronesi del Comune di Monte San Giovanni Campano, diventato zona rossa nelle scorse ore .

"Qui a Sora la situazione è diversa, seppur molto seria.

Mi segnalano comportamenti scriteriati in giro, tra i vicoli. Arriveranno le multe a chi non rispetterà le regole". Il sindaco concludendo ha ricordato che è in vigore l'ordinanza di accesso ai parchi pubblici di Sora consentita solo dalle 9 alle 17.