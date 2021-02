"Non abbandonateci" questo l'accorato appello che la famiglia Bondanese ha fatto, tramite il proprio legale Civita Di Russo, ad una settimana dalla morte del giovane 17enne Romeo. Un appello che vuole continuare a mantenere alta l'attenzione sul caso e far luce sulla tragica vicenda che ha coinvolto un gruppo di giovanissimi di Formia e della vicina provincia di Caserta.

Proprio nelle ultime ore, infatti, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma Maria Perna, che sta coordinando le indagini del caso Bondanese, ha disposto l'incarico della tossicologa del Policlinico Gemelli Sabina Strano Rossi, per effettuare una perizia nei confronti delle persone attualmente indagate.

Nello specifico l'esame richiesto dal procuratore riguarderà alcuni reperti organici prelevati nel corso dell'autopsia alla vittima, Romeo Bondanese, e altro materiale prelevato al momento dei rilievi da parte della scientifica sulla scena del crimine. L'obiettivo sarà quello di poter verificare se i partecipanti alla rissa, o le stesse vittime dell'aggressione della sera di martedì grasso, presso il piazzale prospiciente il ponte Tallini di Formia, abbiano assunto o meno sostanze stupefacenti prima del tragico episodio.

La dottoressa Strano Rossi ha richiesto una tempistica di circa un mese prima di consegnare la sua relazione tossicologica al pm incaricato, anticipando che comincerà le dovute verifiche già nei prossimi giorni. Un ulteriore tassello questo, che potrebbe dare agli inquirenti maggiori informazioni per poter attribuire le responsabilità ai partecipanti di quella rissa per "futili motivi", così come chiarito dalla ricostruzione degli agenti del commissariato di Formia.

In fase di valutazione, infatti, sono al momento le posizioni dei vari indagati nella vicenda. I reati ipotizzati sarebbero, oltre a quello di omicidio preterintenzionale e lesioni personali gravi per il presunto omicida del 17enne, anche la rissa aggravata.

Resta tuttora da chiarire, inoltre, il giallo dell'arma utilizzata dal presunto aggressore per accoltellare Romeo e immediatamente dopo suo cugino, dimesso dall'ospedale Dono Svizzero di Formia solo lunedì scorso. Al momento, ciò che si conosce sono le dimensioni della lama che avrebbe colpito i due.

Il medico legale del Policlinico Gemelli di Roma Vincenzo Grassi, ha infatti rilevato una compatibilità con un'arma ben più grande di quella ipotizzata dagli agenti del commissariato di Formia. Sembra infatti, che il coltello utilizzato per ferire corrisponderebbe ad una lama con una lunghezza tra gli otto e i dieci centimetri e larga poco più di tre centimetri.