Anche Monte San Giovanni Campano diventa zona rossa, come del resto era nell'aria vista l'impennata di contagi registrata negli ultimi giorni in paese. Il Governatore della Regione Lazio Nicla Zingaretti, preso atto della situazione, poco fa ha firmato l'ordinanza con la quale il paese viene dichiarato zona rossa e di fatto blindato. Dopo Torrice, si tratta del secondo comune ciociaro a subire tale provvedimento restrittivo. A conferma di una situazione ormai ai livelli di massima allerta in tutta la provincia, nella quale si registra un esponenziale aumento dei contagi e dei decessi.

L'ordinanza sarà in vigore dall'una di stanotte e per i successivi 14 giorni. Colonne di mezzi delle forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura, sono già in marcia verso il paese per garantire i necessari controlli.

SEGUONO AGGIORNAMENTI