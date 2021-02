Emergenza Covid nelle scuole della provincia. Anche ad Arpino il sindaco Renato Rea corre ai ripari. "Viste le segnalazioni di alcuni casi di alunni dell'Istituto M.T.Cicerone, plesso capoluogo, che hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive al covid, è stata emessa ordinanza di sospensione delle attività didattiche del plesso Capoluogo per i giorni 26 e 27 febbraio."

"Colgo l'occasione -prosegue il primo cittadino- per raccomandare a tutti, in caso di sospetta positività, di far osservare l'isolamento anche ai contatti stretti, al fine di evitare il progredire dei contagi."