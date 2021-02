19.886 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altre 308 le vittime (il totale sale a 96.974 dall'inizio della pandemia). Ieri i positivi erano stati 16.424.

Il ministero della Salute ha corretto il dato sui test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 353.704 e non 443.704 come apparso in un primo tempo nella tabella online, quindi appena 13 mila più di ieri.

Il tasso di positività sale quindi al 5,6% (+0.8% rispetto a ieri).