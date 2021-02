Sora-Isola del Liri. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Nicolucci-Reggio", prof. Mario Luigi Luciani, ha informato i comuni di Sora ed Isola del Liri che, vista la situazione epidemiologica, in via cautelativa, ha disposto il passaggio alla didattica a distanza per tutti gli alunni, a partire da venerdì 26 febbraio 2021, fino all'11 marzo 2021.

Resteranno in presenza le attività legate alle prove Invalsi e le attività amministrative. L'orario delle lezioni resta quello già comunicato agli alunni ed insegnanti.