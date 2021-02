Quasi un milione di euro è la somma che il ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato a favore del Comune di San Giorgio a Liri. Con decreto del 23 febbraio 2021, il Comune ha infatti ricevuto un finanziamento di novecentocinquantotto mila euro per la messa in sicurezza idrogeologica delle zone Torricelli e Calcarelle.

«Un bel risultato per il nostro paese e per la sicurezza di tutti i suoi abitanti - ha commentato il sindaco del paese, Francesco Lavalle - La sicurezza di noi tutti è una priorità. Alla luce dei grossi danni causati dal maltempo a San Giorgio a Liri e in tutto il territorio nazionale, mettere in sicurezza le aree del nostro paese esposte a rischio idrogeologico è più che mai necessario», ha inoltre aggiunto.

Come si ricorderà, l'otto giugno dello scorso anno la Valle dei Santi fu terribilmente devastata dal maltempo, ma altri allagamenti si sono susseguiti in questi mesi, mostrando tutta la precarietà di alcune strade e dei ponti, che sono importantissimi per la popolazione locale, perché rappresentano le uniche strade di collegamento a servizio di numerose contrade e zone.

Nelle scorse settimane sono partiti a San Giorgio a Liri i lavori di messa in sicurezza delle strade interne: cantieri che sono stati resi possibili grazie ad un finanziamento di Astral Azienda Strade Lazio Spa. «Abbiamo cominciato dai tratti più dissestati e, nei prossimi mesi, andremo ad intervenire progressivamente anche su altre aree», ha annunciato il primo cittadino, che ha precisato: «La sicurezza di noi cittadini passa anche attraverso la manutenzione delle strade».