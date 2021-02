Prorogata l'ordinanza di transito in senso unico alternato in via del Rio. Il provvedimento è stato disposto dal dirigente del settore in seguito alla richiesta inoltrata da società Autostrade, che sta effettuando interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto Liri.

La squadra di operai incaricata dalla Spa Autostrade sta svolgendo i lavori sulla struttura del ponte che sovrasta via Del Rio. Verifiche e controlli interessano le componenti in ferro, cemento egli elementi portanti. Inoltre, è in corso anche la tinteggiatura delle parti metalliche che completa l'opera. Il ponte sovrasta via Del Rio, un tracciato che oltre a servire la zona sita a ridosso del centro, assicura un comodo collegamento a chi vuole tagliare evitando di transitare sulla provinciale per raggiungere lo Scalo, il quartiere Chiusa Grande e l'area commerciale del Traliccio.

Si tratta di una strada sicuramente non ad alta densità di traffico, ma importante perchè tra l'altro garantisce il collegamento al depuratore del Rio. Ma non basta. Nella zona, oltre all'intervento straordinario sul ponte, dovrebbero essere realizzati ulteriori lavori di pulizia e canalizzazione delle acque, opere che il Comune ha richiesto alla Società Autostrade e all'Acea-Ato 5.

Si tratta di interventi prioritari che dovrebbero risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Un fenomeno che si verifica puntualmente proprio sotto il ponte in occasione delle abbondanti piogge, che causano l'esondazione del Liri. Il livello basso della strada e la mancata canalizzazione delle acque sono all'origine degli allagamenti, tanto che spesso la via viene chiusa, oppure diventano necessari gli interventi della a Protezione civile per liberare le auto bloccate dall'acqua entrata nell'abitacolo. Dunque, opere urgenti e importanti in termini di sicurezza della viabilità, soprattutto quando i violenti fenomeni atmosferici impongono elevati livelli di allerta.