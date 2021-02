«Affinché Patrica sia pulita sto investendo tempo ed energie. Proseguono senza sosta le attività di pulizia dei rifiuti abbandonati e grande merito va riconosciuto agli instancabili operatori della ditta Lavorgna che si occupa della raccolta». A parlare è l'assessore Curzio Borsellino.

«Un ringraziamento all'ufficio tecnico del Comune, all'architetto Michela Libosi che con il suo supporto, ci sta permettendo di riuscire in questa importante iniziativa. Una città pulita ci consente di essere non solamente "guardati" ma "ammirati".

Gli abbandoni di rifiuti lungo le strade e in aree aperte, sono fenomeni purtroppo in crescita, anche nella nostra città. Il Comune di Patrica sceglie di combattere questa brutta abitudine perché l'immagine di un paese passa anche attraverso la pulizia delle sue strade e lo fa mettendo in campo gli operatori della ditta Lavorgna che si occupa della raccolta de rifiuti nel territorio».