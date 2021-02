Coronavirus Veroli, il sindaco Simone Cretaro fa il punto della situazione in una nota.

Il comunicato

"Cari Concittadini,

negli ultimi giorni, anche nella nostra Città, il numero dei nuovi positivi è tornato a salire e, attualmente, nel nostro territorio ci sono 126 casi di concittadini che hanno contratto il virus. Quello che preoccupa è che tra i nuovi casi ci sono bambini e ragazzi, oltre ad interi nuclei familiari.

Ritengo utile ribadire che la gestione epidemiologica è di esclusiva competenza della Asl, che è quotidianamente impegnata ad effettuare tutti gli interventi per l'individuazione dei casi positivi e il contenimento della diffusione del virus. Tale attività si svolge in stretta sinergia con la Prefettura e con le altre Istituzioni del territorio, così come le eventuali misure restrittive, come per esempio la chiusura delle scuole, devono trovare fondamento nei dati sanitari della Asl.

In questo momento dobbiamo evitare di generare inutili allarmismi, ma rimane fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel rispetto di quelle norme di igiene, distanziamento e protezione che conosciamo ormai bene.

Grazie a tutti.

Il Sindaco

Simone Cretaro".