In seguito alla positività di una insegnante in servizio nel plesso Capoluogo, con un'apposita ordinanza (n. 6 del 25/02/2021) il sindaco Fabio Abballe, in accordo con la dirigente scolastica, ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le classi della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia ubicate nell'edificio.

Le scuole del plesso Capoluogo resteranno chiuse dal 26 febbraio fino al 6 marzo prossimo, ad esclusione delle classi dislocate nell'edificio della scuola media "Padre Rodrigo Di Rocco" che invece continueranno le lezioni in presenza.

L'amministrazione comunale ha fatto sapere che nei prossimi giorni si provvederà alla sanificazione dell'edificio e, in collaborazione con la Asl, al tracciamento dei contatti e ai provvedimenti conseguenti.