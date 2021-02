Devastante rogo questa notte, intorno alle 2:00, ad Ardea. Una roulotte, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Purtroppo per l'occupante non c'è stato nella da fare. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante le operazioni di spegnimento, hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona.

Sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118. Dalle prime informazioni, sembra che la causa sia da attribuire ad un corto circuito partito dal frigorifero. Ancora non si è riusciti ad identificare la vittima, in quanto era completamente carbonizzata. La roulotte, inoltre, era senza targa, quindi è stato impossibile risalire al proprietario.