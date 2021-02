Malviventi senza scrupoli, in azione sul territorio, anche in abitazioni dove vivono persone che hanno perso i loro cari da poco. Diversi i tentativi. Prese di mira soprattutto le zone periferiche.

Alcuni cittadini sono scesi anche in strada. Segnalano auto sospette, rumori provenire dalle loro abitazioni.

Sui social il tam tam dei residenti delle varie zone della città gigliata, sui gruppi whatsapp. Episodi segnalati alle forze dell'ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto agli autori che stanno seminando il panico tra i cittadini.



I colpi

Nelle abitazioni prese di mira sono stati portati via oggetti in oro e soldi. I banditi approfittano soprattutto delle ore serali poco prima di cena, in alcuni casi hanno agito mentre gli occupanti erano in altri piani dell'abitazione.

Addirittura sono entrati in azione nell'abitazione di una donna che ha perso da poco un familiare. Nelle ultime sere sono stati registrati alcuni tentativi, soprattutto nelle zone Cartiera e Terravalle.

Come detto, i diversi episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine che hanno avviato subito tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto agli autori.



La collaborazione

Importante, ricordiamo, anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni.

In alcuni casi, infatti, è stato proprio grazie alla segnalazione dei cittadini che è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare, inoltre, la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.