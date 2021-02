Il contagio da Covid-19 in Ciociaria sembra fuori controllo. Come accade ormai da diversi giorni, i nuovi casi superano quota cento arrivando oggi a sfiorare i 200 nuovi positivi. Nel bollettino della Asl di Frosinone vengono registrati 197 nuovi positivi su un totale di 1235 tamponi eseguiti. Unica nota positiva i 125 negativizzati.

Continua ad essere elevato anche il numero delle vittime, altri 4 i morti nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 83 anni residente a Sgurgola, un uomo di 92 anni residente a Cassino, un uomo di 70 anni residente ad Esperia e un uomo di 63 anni residente a Pontecorvo.

La situazione nei comuni

Ancora preoccupante la situazione a Monte San Giovanni Campano che è il comune che registra il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore: 24 positivi in più dopo i 20 registrati ieri. Anche Frosinone registra un notevole incremento con 23 nuovi casi. 16 a Veroli, 15 ad Alatri, 13 a Sora, 11 ad Isola del Liri. E ancora, 9 a Villa Santa Lucia, 8 a Cassino, 7 a Piedimonte San Germano, 5 a Boville Ernica. 66 in altri comuni non specificati nella nota Asl.