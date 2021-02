Una strada della campagna alatrense o il set cinematografico per un film sulla guerra? Così commenta, tra l'amaro e l'ironico, un cittadino, mostrando le condizioni di Via Monte Passeggio, in contrada Castagneto, costellata di numerose e profonde buche, veri e propri crateri lunari.

Aumentano le lamentele per la viabilità alatrense e aumentano anche le richieste di interventi di ripristino da realizzare con urgenza.