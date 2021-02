Si stacca un cornicione dalla facciata della chiesa di San Giovanni e l'area nei pressi dell'edificio sacro a Patrica viene transennata e chiusa al passaggio sia dei pedoni che delle autovetture.



I fatti

L'episodio è avvenuto nella scorsa settimana, quando dalla chiesa sono venuti giù alcuni frammenti in pietra, per fortuna senza causare danni a persone o cose.

Proprio per evitare ulteriori problemi, è stata posizionata ad opera del Comune una barriera metallica che impedisce di entrare nella chiesa stessa e di circolare attorno ad essa. Il tutto in attesa che venga risolta l'origine del problema che ha causato il distacco, assicurando così la corretta fruibilità di San Giovanni, molto frequentata dai patricani.

La situazione

Tutte le cerimonie religiose sono state inevitabilmente spostate nella vicina chiesa di San Rocco, all'ingresso del centro storico patricano. Come detto, per fortuna, la caduta dei frammenti in pietra dalla chiesa di San Giovanni nel paese lepino non ha provocato danni o feriti.