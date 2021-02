Al via il bando di gara per l'ampliamento del cimitero di Ferentino. La nuova area ospiterà oltre 1.887 loculi. Ad annuciarlo il sindaco Antonio Pompeo. Un'opera da oltre tre milioni e mezzo di euro che consentirà di ampliare l'attuale area cimiteriale, accessibile da nuovi ingressi ma anche dal cimitero monumentale.



Il commento

«Un'opera attesa e necessaria per la nostra comunità che oggi finalmente inizia il suo iter per la realizzazione di una nuova area cimiteriale, in grado di ospitare oltre 1.800 loculi secondo costruzioni perfettamente adeguate e integrate con l'ambiente circostante e le strutture già esistenti - sottolinea il primo cittadino - Finalmente prende forma un progetto che, a causa di vicende indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale, è rimasto solo sulla carta. Oggi, grazie al capillare lavoro degli uffici dell'Ente e al supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, un'opera importante che attendeva di vedere la luce può finalmente partire e i cittadini che avevano in precedenza acquistato loculi e cantere, entreranno in possesso degli spazi di sepoltura».

E in un post su Facebook il sindaco Pompeo ha aggiunto che «nella vita di un amministratore ci sono momenti belli ma anche difficili e bui, in cui bisogna trovare la forza per superarli e rilanciare l'azione amministrativa. Non è stato facile, non sono mancati momenti di sconforto, ma alla fine a prevalere è stato l'amore per la mia città e la voglia di dimostrare quello che realmente siamo e cosa siamo capaci di fare. Tutto questo, unito al grande lavoro degli ultimi mesi, ci permette oggi di dare forma a un'opera necessaria e tanto attesa dai nostri concittadini».

Saranno, dunque, oltre 1.800 i loculi, nell'ottica del rispetto dei vincoli paesaggistici e delle strutture già esistenti – edicole funerarie e blocchi di loculi – presentano struttura e disposizione di notevoli livelli estetici ma, soprattutto, perfettamente inseriti nel contesto esistente che sarà di gran lunga migliorato, principalmente dal punto di vista dell'ordine.