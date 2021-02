Incidente ieri pomeriggio all'incrocio di Viale Grecia. Sessantenne del capoluogo trasportato in codice rosso all'ospedale di Frosinone. Coinvolte una Opel Corsa guidata dall'uomo rimasto ferito e una Ford C-Max. In un primo momento è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza. Sul posto oltre al personale medico, i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica. Il sessantenne si è affidato allo studio legale Petricca per le valutazioni del caso.