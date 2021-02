A Sant'Ambrogio sul Garigliano è arrivata la fibra ottica, ma non copre tutte le zone del paese. Per quella parte del territorio che non rientra nel servizio il Comune ha pensato di installare un ripetitore radio basato sulla tecnologia fixed wireless access sul campanile dell'ex cappella di Sant'Antonio. Qualche giorno fa, infatti, il sindaco Sergio Messore ha annunciato la fine dei lavori eseguiti nel 2019 e nel 2020 che hanno consentito di avere nel piccolo centro della valle dei santi una rete completamente in fibra ottica per navigare in internet a un gigabit al secondo.

«I cittadini interessati potranno consultare il sito www.openfiber.it, dove, inserendo il proprio indirizzo, avranno modo di verificare se la propria abitazione o il proprio luogo di lavoro sono raggiunti dalla fibra e scegliere con cui si preferisce attivare il servizio di fornitura», ha detto il sindaco.

Una buona notizia, che tutti auspicano che possa migliorare la vita in rete sia dei pubblici uffici che dei privati, studenti e lavoratori, ma Messore non vuole lasciare indietro nessuno, così, con l'installazione del ripetitore radio, ha pensato anche alle contrade non raggiunte dal servizio.