Non temono nulla e rubano anche con le famiglie dentro casa. Il furto notturno si è verificato in via Martiri Ungheresi la notte scorsa con i ladri che hanno scardinato una finestra. I proprietari hanno udito i rumori e si sono accorti che i ladri erano all'esterno.

Poi sono fuggiti ma la famiglia presa di mira ha denunciato tutto manifestando grande preoccupazione visto che dentro casa c'erano anche dei bambini.

Le vittime hanno postato le foto dello scasso e tanti sono stati i commenti di vicinanza e solidarietà.