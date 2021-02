Gratta una scheda da due euro e ne vince centomila! Sabato fortunato per un cliente del Caffè Elisabeth, in Via Vittorio Emanuele, a due passi dalla centralissima Piazza Cavour.

I giovani Alina e Paolo, moglie e marito, gestiscono il bar con bravura e simpatia, e l'aggiunta dei gratta e vinci ha consentito loro di bilanciare gli incassi messi a dura prova dal coronavirus.

La notizia della bella vincita ha fatto accorrere tanti speranzosi, che hanno esaurito in breve le scorte già sollecitate al fornitore!