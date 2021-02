Consiglio comunale revocato. Il presidente del consiglio comunale di Sora Antonio Lecce ha revocato la convocazione del consiglio comunale fissata giovedì 25 febbraio in considerazione del peggioramento dell'andamento della pandemia da Covid-19, in atto nel territorio comunale ed in modo particolare all'interno della sede dell'ente.

Il sindaco Roberto De Donatis ha rilevato che le necessarie operazioni di sanificazione degli uffici comunali hanno pregiudicato la regolare attività amministrativa propedeutica ai lavori del consiglio.