I nuovi positivi in Ciociaria superano anche oggi quota cento. Su 1250 tamponi effettuati ieri, i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 127. 95 i negativizzati.

Ancora alto anche il numero delle vittime: altri quattro i decessi - come rende noto la Asl di Frosinone nel consueto bollettino - Si tratta di un uomo di 66 anni residente a Sora, una donna di 81 anni residente a Veroli, una donna di 55 anni residente a Frosinone e un uomo di 75 anni residente ad Alatri.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi positivi a Monte San Giovanni Campano che registra 20 contagi in più. 15 a Frosinone, 11 a Sora, 8 sia ad Alatri che ad Isola del Liri. 6 a Cassino, Cervaro e Veroli, 4 a Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia. 39 casi in altri comuni della provincia non specificati nella nota Asl.