Un profilo "istituzionale", quello del primo cittadino di Aquino, Libero Mazzaroppi, dal quale riferiva di attività, redarguiva, informava, consolava ed esortava ogni giorno. Nulla di più trasparente, tanto che in passato aveva persino guadagnato il podio di "sindaco social": le sue innate doti comunicative hanno reso l'accesso alle informazioni e la compartecipazione immediata e tangibile. Ancor più in questo momento di evidente difficoltà sociale legata al Covid.

E proprio ieri mattina qualcuno ha hackerato il suo profilo, rubandogli le credenziali e rendendo impossibile accedere. «Amiche e amici, sono costretto a proporre un nuovo account a causa di un attacco informatico alla pagina pubblica che ho utilizzato per anni. Spero di recuperarne l'uso al più presto. Nel frattempo comunicherò con tutti voi con questo nuovo profilo» ha fatto, però, subito sapere Mazzaroppi che non si è perso d'animo.

«Mi sono reso conto che c'era qualcosa di anomalo quando, dopo alcuni tentativi, l'accesso mi è stato negato. E la mail era stata sostituita. Farò tutte le segnalazioni del caso, intanto ho già creato un altro profilo per continuare a comunicare» ha aggiunto.

Detto, fatto. Dopo poche ore era già on-line. E la prima notizia rilanciata è stata oltremodo positiva: l'adesione del Comune il primo della provincia alla "Giornata della gentilezza ai nuovi nati". Un progetto, ha spiegato l'assessore al ramo, Rossella Di Nardi che ha sposato l'idea dell'associazione "Cor et Amor", che prevede più iniziative per la celebrazione della "Giornata della gentilezza ai nuovi nati" (il 21 marzo).

«Si parte con la valorizzazione delle nuove vite ad Aquino 30 nel 2020 e la promozione sin da piccoli della lettura. Ricordiamo che Aquino è "città che legge" - ha commentato l'assessore - Consegneremo il 21 marzo dei piccoli kit: uno sconto per le famiglie per prodotti da bebè, una pergamena e un libricino. Poi un albo speciale per i nuovi nati che rappresenterà Aquino con tutti i "fagottini" che sono arrivati ad arricchire la nostra comunità».