Questa mattina, a Ceprano, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per il reato di evasione un 23enne originario del Mali, già censito per reati in materia di stupefacenti.

Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un centro di accoglienza del posto dallo scorso settembre, a seguito di un arresto ad opera dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo per spaccio di sostanze stupefacenti, si è allontanato dal centro senza alcuna autorizzazione.