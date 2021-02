Troppe volte dimentichiamo di chiedere a noi stessi "mi voglio bene?". Al via la sesta edizione del format ideato dall'associazione culturale no profit "Iniziativa Donne" di Sora, che torna sulla scena nel periodo dell'anno dedicato all'amore, quello a ridosso di San Valentino.

Dal sodalizio sorano spiegano: "Nei diversi anni si sono realizzati convegni, mostre, dibattiti nati dalla volontà di vivere il quotidiano in modo diverso, proprio nei giorni che ruotano attorno al 14 febbraio, poiché in questa società che vede il crollo dei valori, la violenza nella cronaca, il declino dei sentimenti e sempre più distanza tra le persone, è giusto voler bene volendosi bene, ripartire… ripartendo da noi stessi. ‘Mi voglio bene?' è una domanda che spesso non viene formulata perché tempi, orari ed impegni non lo permettono".

L'associazione "Iniziativa Donne", in collaborazione con il Comune di Sora, sarà impegnata nelle prossime settimane nel lanciare una campagna di sensibilizzazione sul corretto uso del parcheggio rosa, che è di cortesia e non regolamentato dal codice della strada. Una campagna di sensibilizzazione in questo periodo di emergenza sanitaria diretta al senso civico, al rispetto dei nuovi nati e delle loro mamme e a quanti verranno al mondo in futuro.

La campagna prevede anche l'installazione di nuovi parcheggi rosa in città. Sono più di dieci quelli attualmente presenti e l'associazione "Iniziativa Donne" nei giorni scorsi ha protocollato una formale richiesta al Comune di Sora invitando l'ente a disegnare e inaugurare un parcheggio rosa proprio nell'area appena riqualificata del rione Napoli.