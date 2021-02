Lunghe file per effettuare i tamponi ieri mattina al Palapolsinelli. Grande affluenza in questi giorni nella postazione allestita dalla Asl per conoscere se si è entrati a contatto con il virus, come pure alto è il numero dei nuovi contagiati nell'area del Sorano.

Ricordiamo che l'ospedale di Sora serve un'utenza di ben 27 comuni, quindi le file per i tamponi sono inevitabili.

Lunghe code anche davanti a molte farmacie della città dove tanti cittadini si recano per i tamponi. La paura del contagio ormai dilaga in città come in tutta la Ciociaria, soprattutto alla luce dei numeri degli ultimi giorni