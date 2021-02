Il 2021 è l'Anno delle Grotte e del Carsismo e l'Amministrazione comunale vorrebbe mostrare, in maniera sostenibile, le particolarità del mondo ipogeo rappresentato dal complesso dalle fantastiche Grotte di Falvaterra. È un sistema di grotte attive, lunghe diversi chilometri, che si snoda nel cuore del monte Lamia, ma l'emergenza sanitaria rischia di far slittare i tempi di apertura dell'intero museo naturale. L'Amministrazione Piccirilli sta effettuando le necessarie valutazioni e ha già attivato il Comitato tecnico-scientifico delle grotte.

«Purtroppo la situazione incerta, legata ai noti problemi del Covid-19 con possibili oscillazioni tra zona gialla, arancio o anche peggio, ci porta a posticipare una possibile apertura a marzo, con la stagione primaverile alle porte - annuncia l'Amministrazione Piccirilli - Nonostante i protocolli di sicurezza delle nostre visite, i piccoli gruppi, gli ambienti naturalmente areati e le condizioni fisiche più che favorevoli rispetto ad altri tipi di frequentazione, rischiamo di posticipare la riapertura al pubblico di questo straordinario mondo ipogeo.

Mai come quest'anno la grotta si presenta molto ricca di acqua, con piena attività di sorgenti e cascate sotterranee, una forte portata che probabilmente sarà in grado di mantenersi in condizioni ottimali fino ai mesi estivi, grazie alle piogge e alle nevicate invernali». Nonostante questi problemi, è stato attivato, con una prima riunione di conoscenza, il Comitato tecnico-scientifico del Monumento delle Grotte di Falvaterra, strumento che sarà in grado di dare un valido aiuto nella programmazione delle attività. A breve sono previsti altri incontri per dare una prospettiva al programma da svolgere, pur nei limiti e nelle possibilità di quanto sta accadendo.

L'Amministrazione conclude con un impegno: «Vorremmo mettere in campo alcune iniziative per celebrare degnamente il 2021 come l'Anno internazionale delle Grotte e del Carsismo, dando maggiore enfasi a due delle nostre più importanti manifestazioni: la nona edizione del "Coast to Coast - Dalle Grotte di Falvaterra alle Grotte di Pastena" e la giornata ecologica ipogea-epigea denominata "Puliamo il buio e non solo", da organizzare in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e Legambiente».