Problemi con il servizio di depurazione: Federconsumatori si mette a disposizione degli utenti che reputano di non doverlo pagare.

Alla base dei disservizi in paese sembra che ci sia una non corretta comunicazione al gestore sulla certificazione della rete fognaria comunale, almeno secondo l'associazione, che si rivolge ai cittadini per mettersi a loro disposizione.

«Le difficoltà - scrive Federconsumatori in una nota - sono dovute al fatto che le autorità comunali hanno erroneamente dichiarato e certificato che l'intero tratto fognario era concluso. Tale negligenza ha provocato l'assoggettamento di tutte le utenze idriche agli oneri per i servizi di depurazione e fognatura. Alla luce dell'estensione del territorio comunale, che non consente una verifica capillare delle utenze, d'accordo con l'ufficio tecnico dell'Acea, si è deciso di sottoporre a verifica le sole utenze che verranno segnalate e per le quali si procederà a inviare la documentazione con cui ottenere l'esonero dal servizio di fognatura e depurazione.

Pertanto - conclude l'associazione - gli utenti Acea che a ragione ritengono di non dover pagare il servizio, sono invitati a rivolgersi ai nostri sportelli». Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, costretti a pagare somme per servizi non resi ma che ora, grazie alla disponibilità dell'Acea e con l'aiuto di Federconsumatori potranno risolvere il problema.