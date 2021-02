Il sindaco Caligiore ha firmato l'ordinanza che sancisce, dopo le decisioni della Regione Lazio, il ritorno alle giornate ecologiche, previste per quattro domeniche: 28 febbraio, 7, 21 e 28 marzo. Le domeniche senza auto, però, non sono l'unico provvedimento contenuto nell'ordinanza: il primo, vale a dire quello che avrà il maggiore impatto sul traffico in città, sono le giornate a targhe alterne. Infatti il lunedì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 22 sarà consentita la circolazione soltanto ai veicoli con targa dispari.

Nelle stesse fasce orarie del venerdì, la circolazione sarà consentita ai veicoli con targhe pari. Potranno, invece, circolare i mezzi a basso impatto ambientale: elettrici, ibridi, a Gpl, a metano o diesel con filtro anti-particolato di categoria superiore a euro 3. Nell'ordinanza, è previsto anche il divieto di circolazione nel centro urbano per i veicoli merci, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, fino al prossimo 31 marzo: per i mezzi con massa inferiore a 3,5 tonnellate, il divieto è dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20; per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, dalle 7 alle 20. Divieto anche per tutti i veicoli di trasporto merci nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 10 del giorno successivo, con l'eccezione dei veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, a metano o Gpl).

Tra gli altri provvedimenti inclusi nell'ordinanza, c'è il limite imposto agli impianti di riscaldamento, con temperatura a 19° nelle strutture commerciali, residenziali, direzionali e sportive. Sarà vietata anche la sosta con il motore accesso e la combustione di sterpaglie e vegetazione all'aperto, specialmente in ambito agricolo. Infine, verrà potenziato il servizio di lavaggio delle strade e si presterà particolare attenzione alle automobili in attesa all'esterno delle scuole.