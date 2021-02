«Diventare soci della Pro Loco: cos'è la tessera?

L'opportunità di aiutare attivamente l'associazione Pro Loco di Veroli al fine di valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico e le specialità enogastronomiche». È quanto si legge sulla pagina Facebook della Pro loco.

«In un'ottica di salvaguardia e rispetto, oltre che diffusione e conoscenza della nostra eredità culturale. La tessera 2021 dà anche la possibilità di ottenere sconti e agevolazioni».

Sempre sulla pagina della Pro loco il saluto e il ringraziamento a due volontarie che hanno terminato il servizio civile. «Un saluto a Erica e Silvia. Grazie per il vostro operato che si è rivelato un prezioso contributo per la Pro Loco di Veroli. Nonostante il Covid non ci abbia permesso di poter attuare a pieno le nostre iniziative, il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati fondamentali come valore aggiunto alla nostra associazione e le sue finalità. Con la speranza che questo sia solo un arrivederci, vi auguriamo il meglio».