Ci siamo. Pronti a estendere il servizio "porta a porta" a tutto il territorio comunale all'esterno delle mura antiche: saranno circa duemila le nuove famiglie che potranno usufruirne. Al via da domenica prossima. E sempre dal 28 febbraio, per tutti gli utenti vecchi e nuovi del servizio porta a porta, entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata. Inserita anche la raccolta, una volta a settimana, di pannolini e pannoloni a favore delle utenze deboli che ne facciano richiesta. Per saperne di più sui nuovi servizi è possibile anche consultare i siti: www.raccoltadifferenziata-ferentino.it oppure www.lavorgnasrl.it.

Nei prossimi giorni alle utenze delle aree esterne alla cerchia delle Mura interessate dall'estensione del servizio, gli operatori della Lavorgna muniti di cartellino di riconoscimento, consegnaranno gratuitamente le nuove attrezzature e, contestualmente, verranno rimossi i cassonetti stradali. Agli utenti che risultassero assenti sarà lasciato un avviso con il quale essi, recandosi all'Ecosportello di via di Porta Maggiore, potranno ritirare direttamente le attrezzature.

Il nuovo calendario prevede il ritiro dell'organico il martedì, venerdì, domenica; plastica e metalli il lunedì; carta, cartone, tetrapak il giovedì; vetro il martedì; secco indifferenziato il mercoledì; pannolini e pannoloni la domenica.

Si comincerà, dunque, domenica con la frazione organica: gli utenti dovranno esporre davanti al proprio civico, dalle 21 alle 24, il secchiello marrone. «Estendere a tutto il territorio fuori le mura il servizio di raccolta porta a porta – sottolineano il sindaco Antonio Pompeo, e l'assessore all'Ambiente, Evelina Di Marco – significa rendere la nostra città ancora più virtuosa dal punto di vista ambientale; più pulita dal punto di vista igienico-sanitario e più bella dal punto di vista del decoro urbano. Con questo ampliamento e con l'imminente realizzazione dell'isola ecologica il nostro comune si inserisce completamente nel ciclo virtuoso dei rifiuti a tutela dell'ecosistema che oltre agli indiscussi vantaggi ambientali, permetterà, in futuro, di premiare l'utente virtuoso con un consistente risparmio economico».