Incidente questa mattina all'incrocio di Tecchiena di Alatri tra un mezzo pesante e utilitaria. Il fatto è accaduto attorno alle 7 e ad avere la peggio un 50enne. Dopo l'impatto sarebbe scoppiato l'air bag e l'uomo ha riportato vari traumi. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Alatri e i sanitari del 118. Viste le condizioni dell'uomo si è deciso il trasporto in eliambulanza a Latina. L'altro conducente non ha riportato serie ferite. Dopo circa un'ora la circolazione è tornata regolare.