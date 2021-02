Schianto poco fa in via Appia nuova a Cassino, al bivio con Fontanarosa. Sul posto 118, carabinieri della Stazione di Cassino e del Reparto Radiomobile. Due i feriti, sembrerebbe alla guida delle rispettive auto. I militari, agli ordini del capitano Scolaro, dovranno accertare la dinamica dell'incidente. Entrambi i coinvolti sono stati trasferiti al Santa Scolastica in codice giallo: non corrono pericolo di vita. Ma occorre eseguire gli accertamenti del caso. Indagini sulla dinamica.