104 nuovi positivi su un totale di soli 532 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. "L'effetto domenica" sembra proprio non farsi sentire su questo lunedì 22 febbraio. Nonostante i pochi tamponi eseguiti, infatti, il numero dei nuovi casi sfonda quota cento in Ciociaria.

Stando ai dati resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, i negativizzati sono 45. Altre 5 le vittime. Si tratta di un uomo di 90 anni residente a Roccasecca, un uomo di 81 anni residente a Frosinone, una donna di 80 anni residente a Cassino, un uomo di 85 anni residente a Cassino e una donna di 89 anni residente a Paliano.

La situazione nei comuni

Il comune della provincia che registra il maggior numero di nuovi casi è Frosinone con 15 positivi in più. 14 ad Alatri e Veroli, 10 a Ceccano e Ferentino. 5 a Torrice, 4 a Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano, 3 a Ripi e Pofi. 22 in altri comuni non specificati nella nota Asl.