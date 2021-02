Il Comune rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le spese di acquisto di materiali e di servizi per la didattica a distanza e la didattica digitale integrata a favore di alunni e studenti diversamente abili che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) o anche i centri di formazione professionale (dal primo al terzo anno).

Il contributo è rivolto a tutti gli studenti con disabilità certificata (Legge 104/1992) residenti nel Comune di Sora ed è destinato esclusivamente all'acquisto di pc, tablet, smartphone, dvd, costi di connessione e qualunque altro materiale di supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta. Sono escluse le spese per materiale di cartoleria o qualunque altra spesa non specificatamente riconducibile al tipo di disabilità posseduta.

Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente l'apposito "modulo sussididigitali a.s. 2020-2021" disponibile sul sito www.comune.sora.fr.it. Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021. Informazioni ai numeri 0776.828316-828317, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.