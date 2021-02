Generi alimentari per aiutare le persone in difficoltà.

Sono quelli che la Coldiretti ha deciso di donare al Comune di Pontecorvo al fine di dare una mano a chi sta attraversando un momento particolarmente difficile.

Non è il primo aiuto in tal senso che arriva dall'associazione che già all'inizio della pandemia si è stretta attorno ai volontari per aiutare le persone in difficoltà. E nei giorni scorsi il segretario di zona della Coldiretti, Tommaso Di Brango, si è recato in Comune dove ha incontrato il vicesindaco Nadia Belli.

Proprio a lei ha consegnato dei pacchi di generi alimentari per i più bisognosi. Pacchi con all'interno dei generi di prima necessità che potranno aiutare chi, in questo particolare momento, si trova a vivere una situazione di particolare difficoltà. Un contributo importante per molte famiglie che potranno così trovare un sospiro di sollievo.