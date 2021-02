Maxi controlli dell'Arma su tutto il territorio. I militari della Compagnia di Pontecorvo centrano tutti gli obiettivi: territorio blindato. Arrestato un uomo di 45 anni - domiciliato a Cassino - su esecuzione di un'ordinanza di revoca del decreto di sospensione di un ordine emesso dall'Ufficio esecuzione della Procura di Cassino. L'uomo, già noto per reati contro la pubblica amministrazione, era finito nei guai per resistenza a pubblico ufficiale nel 2017 a Picinisco. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Frosinone.

A Castelnuovo Parano i militari hanno invece fermato un uomo di 62 anni - residente nella provincia di Roma - ubriaco al volante: riscontrato dai carabinieri un tasso alcolico pari a 2,50. Per il sessantenne è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Stesso provvedimento (quello del ritiro della patente) per un venticinquenne di San Giorgio a Liri, controllato dai carabinieri della locale stazione: fermato a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish, contenuti in un involucro. La droga è stata sequestrata, la patente ritirata.