Non bisogna perdere tempo e così dinanzi ai casi registrati presso la primaria Luigi Ceci del Primo Comprensivo arriva una decisione clamorosa. Screening di massa a tutti gli studenti. Si tratta di centinaia e centinaia di alunni che saranno sottoposti al tampone rapido. A dare la comunicazione è stato il primo cittadino Giuseppe Morini di concerto con la dirigente dell'istituto Rossella Veglianti, l'assessore alla pubblica istruzione Tommasina Raponi e l'Asl.



L'annuncio di Morini

Per dare maggiore visibilità la nota è stata pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune di Alatri a conferma del momento delicato che si sta vivendo e non solo ad Alatri.

«Concittadine e concittadini - ha iniziato Morini - in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, presso l'istituto comprensivo 1^ Alatri, al fine di dare maggiore sicurezza ai bambini e serenità alle famiglie, d'intesa con la dirigenza scolastica e con l'azienda Asl di Frosinone, gli alunni della scuola primaria del plesso "Luigi Ceci", il giorno 24 di febbraio prossimo, saranno sottoposti ad uno screening per la ricerca del virus Sars CoVid2, a titolo gratuito». Spiega la decisione il sindaco.

«Si specifica che lo screening verrà effettuato su base esclusivamente volontaria - specifica - le famiglie interessate possono aderire all'iniziativa seguendo le indicazioni fornite dalla dirigenza scolastica sui propri canali di informazione». «Auspico che tutte le famiglie comprendano l'importanza di aderire a tale iniziativa - conclude lanciano un appello - frutto delle sinergie in atto tra il Comune, la Asl di Frosinone e la dirigenza scolastica per fronteggiare la crescita di contagi avuti in questi giorni e per garantire il più possibile la salute dell'intera collettività». Mercoledì quindi test per centinaia di alunni.