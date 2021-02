Stavano dormendo, ignari di tutto. Mentre anche nella stanza da letto ignoti si sono intrufolati furtivamente e hanno messo a segno i colpi. Hanno rovistato ovunque, hanno aperto e preso i cassetti e li hanno portati nel salone, per poter trovare meglio quello che cercavano. Nel bottino oro, soldi e in un'abitazione anche sigarette.

Ladri in azione in due villette in via Ferrarelli, a Frosinone. I malviventi hanno compiuto i furti nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3. La scoperta al risveglio. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.



La ricostruzione

Forse perché hanno agito a notte fonda, nel pieno del sonno, o probabilmente hanno utilizzato spray per addormentare i proprietari delle abitazioni prese di mira.

Non si sono accorti di nulla, infatti, gli occupanti delle villette svaligiate in via Ferrarelli. Si sono resi conto che qualcuno gli aveva fatto "visita" solo al mattino. Hanno notato i cassetti e gli armadi aperti, i vestiti a terra.

Stesso modus operandi.

Le due case distano circa 200 metri. Nella stessa notte il colpo e da entrambe portate via denaro e oggetti in oro. In una delle due villette i ladri hanno preso anche le sigarette e i cassetti della camera da letto sono stati portati nel salone.



La scoperta

Al mattino la scoperta dei raid. Appena svegliati gli occupanti delle due case hanno capito che nella notte, mentre loro dormivano, qualcuno girava nelle varie stanze per trovare oro e soldi. Stanze che sono state messe a soqquadro. E all'appello mancavano diversi oggetti in oro, anche di valore affettivo, oltre ai soldi.

I furti a segno sono stati denunciati ai carabinieri.

I precedenti

La zona tra la parte alta e quella bassa del capoluogo non è nuova a simili eventi. Nel tempo si sono registrati altri colpi in abitazioni. E proprio circa due anni fa, nella stessa villetta dove è stato compiuto il raid sabato notte, era stato tentato un colpo. In quel caso, però, i proprietari avevano sentito dei rumori e i banditi erano fuggiti. Questa volta, però, non si sono accorti di nulla. Nemmeno quando i malviventi sono entrati in camera da letto.

Come detto, i raid sono stati denunciati alle forze dell'ordine che hanno avviato subito tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto agli autori. Importante, ricordiamo, anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.