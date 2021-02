Paura ieri pomeriggio per una donna di 34 anni e la figlia di dieci anni, residenti ad Amaseno, coinvolte in un incidente a Castro del Volsci. Entrambe sono state accompagnate all'ospedale "San Benedetto" di Alatri per le cure del caso. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.



La ricostruzione

Erano circa le 15 quando si è verificato il sinistro in località Vallefratta. Stando a una prima ricostruzione dei fatti la donna, alla guida della sua auto, per cause al vaglio dei militari intervenuti per i rilievi di rito e per la dinamica, è uscita fuori strada. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che ha subito prestato le prime cure alle due ferite, la trentaquattrenne e la bambina di dieci anni.

Successivamente sono state trasportate con l'ambulanza nella struttura ospedaliera di Alatri. Come detto, per fortuna non hanno riportato gravi ferite, anche se grande è stato lo spavento.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto da diverse persone, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei carabinieri.