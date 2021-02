Un brutto schianto tra un ciclomotore e un autoveicolo, ragazzo finisce in ospedale con un politrauma, trauma cranico e sospette fratture. Tanta paura ieri mattina lungo via Croce Tani per Fumone, in territorio ferentinate, teatro dello scontro. Due studenti in sella ai propri ciclomotori pare fossero diretti verso Ferentino centro per recarsi a scuola, ma all'improvviso quello che non ti aspetti.

Uno dei due è finito dietro ad un'auto, non è chiaro se in fase di rallentamento (tutta da accertare la dinamica all'esame dei carabinieri). Il ragazzo nella collisione è volato dal sellino, andando a sfondare il lunotto del veicolo. Dopo di che il giovane, un diciassettenne del posto, è rovinato inevitabilmente sull'asfalto riportando vari traumi; illeso ed impietrito l'automobilista anche lui del luogo.



I soccorsi

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, cosicché via Croce Tani, tra i due centri, è stata raggiunta da un'ambulanza della postazione 118 di Ferentino e da una pattuglia dei carabinieri del Comando stazione di Ferentino. Il personale medico ha prestato le prime, tempestive, assistenze mediche al ragazzo ferito, successivamente trasferito, in codice rosso, all'ospedale "San Benedetto" di Alatri per le cure del caso e gli esami clinici necessari. Il giovane studente ha riportato, come detto, un severo politrauma, ma non è in pericolo di vita per fortuna.

I militari dell'Arma intervenuti hanno eseguito tutti gli accertamenti di rito per la ricostruzione del sinistro mattutino. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto da diverse persone, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Hanno temuto il peggio per il giovane alla vista del lunotto del veicolo sfondato. Ma per fortuna il giovane studente non è in pericolo di vita.